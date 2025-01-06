Морозы до 25 градусов, снег и усиление ветра обещают жителям Астаны на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 6 по 12 января, ожидаются осадки в виде снега, морозы и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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6 января в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

7 января ожидается снег. Температура составит около минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, а минимальная – минус 12 градусов. Скорость ветра составит до 4,9 м/с.

8 января вновь будет идти снег. Средняя температура – минус 16 градусов. Днем температура поднимется до минус 6 градусов, а ночью опустится до минус 24 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

9 января в Астане снова обещают снег. Температура в среднем – минус 9 градусов. Максимально температура поднимется до минус 8 градусов, а опуститься может до минус 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,3 м/с.

10 января осадков не будет. Среднесуточная температура – минус 11 градусов. Днем термометры покажут до минус 8 градусов, а ночью похолодает до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

11 января ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 12 градусов. Максимальная температура составит минус 8 градусов, минимальная – минус 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,9 м/с.

12 января, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 15 градусов. Днем ожидается до минус 8 градусов, а ночью похолодает до минус 20 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.