Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

6 января днем на севере, востоке, юге области Ұлытау ожидается гололед. На востоке, юге области - туман.

Завтра на западе, севере, юге Карагандинской области тоже ожидается туман.

В понедельник на западе, севере, в центре Кызылординской области обещают туман, днем на западе, севере области - гололед.

6 января на севере, востоке Атырауской области прогнозируют туман, а днем на востоке области гололед.

Завтра в Астане временами ожидается гололед. Ночью и утром туман.

6 января на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области будет туман, гололед.

Предстоящей ночью в Костанайской области возможна метель, днем на востоке, юге области низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В понедельник утром и днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области временами туман.

6 января на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области обещают туман.

Предстоящей ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, днем на юге, востоке, в центре области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области - туман.

6 января на севере, в горных районах области Жетісу - туман.

Ночью на западе, севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Гололед. На севере, юге, востоке области пообещали туман. Ветер юго-западный ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области - туман.

На востоке, юге области Абай тоже ожидается туман. Днем в центре области будет низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с.

6 января на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области возможны гололед, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20, на западе области порывы 23 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в Мангистауской области ожидается гололед. На севере, в центре области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области будет туман.