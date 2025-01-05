Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 5 января, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем составит 0 градусов, а ночью – опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут в районе -3 градусов, а ночью температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью – опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,0 м/с.