Схему движения одного из автобусов изменили по просьбе жителей в Астане
Опубликовано:
Маршрут одного из городских автобусов изменили в Астане с учетом потребности жителей. Речь идет об автобусе под номером 63, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.
Схема движения изменится с 30 ноября. Обновленный маршрут пройдет по улицам Қорқыт ата и Ш. Чокина, сообщается в Instagram-профиле CTS.
Изменения внедряются с учетом потребностей жителей. На линии будет курсировать 12 автобусов с интервалом движения 10–20 минут.
Напомним, что с 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавляются по 2 автобуса, что, как ожидается, сократит время ожидания пассажирами автобуса.
С конца октября в Астане запустили еще три новых автобусных экспресс-маршрута - №503, 504 и 505.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194605-shemu-dvizheniya-odnogo-iz-avtobusov-izmenili-po-prosbe-zhiteley-v-astane/