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Схему движения одного из автобусов изменили по просьбе жителей в Астане

Опубликовано:

Автобус
Автобус. Иллюстративное фото: акимат Акмолинской области

Маршрут одного из городских автобусов изменили в Астане с учетом потребности жителей. Речь идет об автобусе под номером 63, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Схема движения изменится с 30 ноября. Обновленный маршрут пройдет по улицам Қорқыт ата и Ш. Чокина, сообщается в Instagram-профиле CTS.

Изменения внедряются с учетом потребностей жителей. На линии будет курсировать 12 автобусов с интервалом движения 10–20 минут.

Напомним, что с 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавляются по 2 автобуса, что, как ожидается, сократит время ожидания пассажирами автобуса.

С конца октября в Астане запустили еще три новых автобусных экспресс-маршрута - №503, 504 и 505.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194605-shemu-dvizheniya-odnogo-iz-avtobusov-izmenili-po-prosbe-zhiteley-v-astane/

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