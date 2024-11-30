Схему движения одного из автобусов изменили по просьбе жителей в Астане

Маршрут одного из городских автобусов изменили в Астане с учетом потребности жителей. Речь идет об автобусе под номером 63, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Схема движения изменится с 30 ноября. Обновленный маршрут пройдет по улицам Қорқыт ата и Ш. Чокина, сообщается в Instagram-профиле CTS.

Изменения внедряются с учетом потребностей жителей. На линии будет курсировать 12 автобусов с интервалом движения 10–20 минут.

Напомним, что с 4 ноября на столичные маршруты №11 и №26 добавляются по 2 автобуса, что, как ожидается, сократит время ожидания пассажирами автобуса.

С конца октября в Астане запустили еще три новых автобусных экспресс-маршрута - №503, 504 и 505.