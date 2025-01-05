"Проезжая по кустам": водителя снегоуборочной техники наказали в Астане (видео)

В Астане водителю снегоуборочной техники объявили строгий выговор после того, как он во время работы повредил высаженные вдоль дороги кусты, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Myastanacity опубликовали видео, на кадрах видно, как снегоуборочная техника в Астане во время очистки дорог и тротуаров проезжает по высаженным кустам.

"По Байтурсынова коммунальщики особо не парятся и убирают снег, проезжая по кустам, туда-обратно", - написано в описании к видео.

Публикацию прокомментировали в акимате столичного района Сарайшык.

"Нами была определена подрядная организация и ее сотрудник, который допустил халатность во время исполнения трудовых обязанностей. С руководителем подрядной организации проведена беседа, а сотрудник был наказан строгим выговором", - сказано в комментарии.

Отметим, что в январе 2023 года в Алтае на востоке Казахстана коммунальные службы при уборке снега спецтехникой повредили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны.

В ноябре прошлого года недовольство качеством уборки улиц высказали жители Актобе. В "КазАвтоЖоле" ответили на жалобы граждан. Также сообщалось, что жители Актобе выразили обеспокоенность скопившимся снегом на обочинах дорог в микрорайоне Батыс, который мешал передвижению и скрывает бордюры.

Добавим, что в конце прошлого года из-за обильного снегопада коммунальные службы Астаны перешли на круглосуточную работу в усиленном режиме.