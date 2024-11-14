В "КазАвтоЖоле" высказались о видео, снятом на дороге из Актобе до Жайсана

Местные жители, передвигающиеся по дороге от Актобе до Жайсана, высказали свое недовольство из-за сложившейся ситуации с гололедом. В "КазАвтоЖоле" ответили на жалобы граждан, передает NUR.KZ.

Люди утверждают, что дорога остается необработанной. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что участок дороги покрыт льдом, а спецтехника стоит на месте без видимых действий по устранению гололеда.

"Здравствуйте. Дорога Актобе - граница Жайсан. Дорогу не посыпают, просто стоят до границы с города, гололед", - говорится в подписи к посту.

В ответ на жалобы жителей в компании "КазАвтоЖол" дали пояснение, что видео запечатлело момент проверки технического состояния снегоуборочной техники.

"У вас сложилось ошибочное мнение касательно поломки спецтехники. На видео механизаторами производится проверка затяжки ножей на передней лопате, т. к. при осуществлении очистки из-за вибрации ножи ослабляются. В дополнение сообщаем, что спецтехника с утра производит работы по очистке от снега проезжей части и обочин дорог, а также россыпи противогололедного материала", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Актобе засыпало снегом. Работы 17 подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог в городе, переведены на усиленный режим. Зимой улицы будут убирать круглосуточно в две смены.

Помимо этого, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер сообщил, что для содержания местных дорог зимой на 2025 год запланировали 2,7 млрд тенге. Эта сумма будет утверждена на ближайшей сессии областного маслихата.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!