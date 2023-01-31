Коммунальные службы ВКО при уборке снега повредили мемориал погибшим во время ВОВ

Спецтехника по уборке снега. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алтае на востоке Казахстана коммунальные службы при уборке снега спецтехникой повредили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны, передает Noks.kz.

"На днях специальная техника наконец-то взялась за капитальную расчистку снега в центральном парке города Алтая. Однако водитель вместе со снежной массой соскреб и детали мемориала Славы", – говорится в публикации.

Как пишет издание, местный житель обнаружил около парка в куче снега фрагменты гранитной плиты. Он предполагает, что плитка откололась от памятника.

Плитка от мемориала. Фото: noks.kz

В Алтае мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, был возведен в 1985 году. Памятник установлен на подиуме, он состоит из четырех уровней – площадок, которые символизируют четыре года войны. Предположительно, одна из площадок и получила повреждения специальной техникой.

По информации издания, за мемориал отвечает акимат города. Специалистом отдела внутренней политики уже направлены уведомления в соответствующие ведомства о повреждении.

Добавим, что город Алтай до приказа президента РК от 3 января 2019 года назывался Зыряновск.

Расположение Алтая на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007474-kommunalnye-sluzhby-vko-pri-uborke-snega-povredili-memorial-pogibshim-vo-vremya-vov/