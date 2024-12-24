Актюбинцы недовольны уборкой снега в городе
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Жители Актобе выразили обеспокоенность скопившимся снегом на обочинах дорог в микрорайоне Батыс, который мешает передвижению и скрывает бордюры, передает NUR.KZ.
Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe выразили недовольство работой коммунальных служб. Жители микрорайона Батыс обратили внимание на то, что после очистки дорог снег остается на обочинах, что затрудняет движение.
"Хотел обратиться к акимату и ЖКХ Актобе. Когда будут вывозить снег в Батысе? Дорогу почистили, а на обочине дороги снег лежит и не видно бордюра.
В январе чистили днем и ночью, хорошо справлялись со своими обязанностями, а сейчас никто ничего не делает", - пишут местные жители.
В ответ на жалобу в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе заявили, что работы по вывозу снега будут проводиться в соответствии с графиком.
"Просим проявить терпение. Спасибо", - отметили в ведомстве.
Ситуационный центр Актюбинской области также отреагировал на обращение.
"Ваше обращение зарегистрировано в ситуационном центре Актюбинской области, оно направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию. Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - написали в организации.
Ранее сообщалось, что в Алматы за двое суток выпала треть от среднемесячной нормы осадков. С последствиями снегопада боролись больше тысячи рабочих.
Помимо этого, в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.
Также жители Актобе недовольны незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204064-aktyubincy-nedovolny-uborkoy-snega-v-gorode/