Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинцы недовольны уборкой снега в городе

Опубликовано:

Вывоз снега
Вывоз снега. Фото: instagram.com/zello_aktobe_official

Жители Актобе выразили обеспокоенность скопившимся снегом на обочинах дорог в микрорайоне Батыс, который мешает передвижению и скрывает бордюры, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe выразили недовольство работой коммунальных служб. Жители микрорайона Батыс обратили внимание на то, что после очистки дорог снег остается на обочинах, что затрудняет движение.

"Хотел обратиться к акимату и ЖКХ Актобе. Когда будут вывозить снег в Батысе? Дорогу почистили, а на обочине дороги снег лежит и не видно бордюра.

В январе чистили днем и ночью, хорошо справлялись со своими обязанностями, а сейчас никто ничего не делает", - пишут местные жители.

В ответ на жалобу в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе заявили, что работы по вывозу снега будут проводиться в соответствии с графиком.

"Просим проявить терпение. Спасибо", - отметили в ведомстве.

Ситуационный центр Актюбинской области также отреагировал на обращение.

"Ваше обращение зарегистрировано в ситуационном центре Актюбинской области, оно направлено на рассмотрение в уполномоченную организацию. Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - написали в организации.

Ранее сообщалось, что в Алматы за двое суток выпала треть от среднемесячной нормы осадков. С последствиями снегопада боролись больше тысячи рабочих.

Помимо этого, в Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно.

Также жители Актобе недовольны незавершенным ремонтом дороги на улице Локомотивная.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204064-aktyubincy-nedovolny-uborkoy-snega-v-gorode/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie