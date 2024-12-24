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Мясо и фрукты недополучали осужденные в колониях Карагандинской области

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Колония в Павлодаре
Колония. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Прокуратура Карагандинской области выявила грубые нарушения в обеспечении осужденных, угрожающие их жизни и здоровью. Ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура регулярно контролирует соблюдение прав осужденных в исправительных учреждениях. Проверка выявила грубые нарушения коммунально-бытового обеспечения, угрожающие жизни и здоровью заключенных.

Осужденным с заболеваниями, такими как онкология, болезни почек, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, положено дополнительное питание. Однако проверка показала, что в учреждениях Карагандинской области они не получали дополнительные порции мяса, фруктов и других необходимых продуктов.

По акту надзора 12 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, конституционные права 565 осужденных защищены.

Эта проблема была обсуждена на заседании Координационного совета Карагандинской области, где выработаны конкретные рекомендации для уполномоченных органов.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области заключенные сняли на видео условия содержания в колонии и пожаловались на антисанитарию, холод и сырость в бараках.

Также в ходе проверки в Алакольском изоляторе временного содержания обнаружили нарушения. Заключенные спали на бетонном полу.

Помимо этого, в Карагандинской области состоялся конкурс на звание лучшего начальника отряда среди сотрудников УИС, целью которого было повышение имиджа и качества работы с осужденными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204148-myaso-i-frukty-nedopoluchali-osuzhdennye-v-koloniyah-karagandinskoy-oblasti/

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