Казахстанцам вручали фейковые награды от имени Токаева (видео)

В Казахстане появился новый вид мошенничества, при котором предпринимателям публично вручают награды от несуществующих организаций, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, предпринимателям не только вручают награды от выдуманных организаций, но еще и в названиях упоминают президента страны - такой инцидент случился на недавнем международном женском форуме в Алматы.

Сообщается, что предпринимательница получила, казалось бы, почетную медаль за "экономический вклад в развитие, а также за реализацию политики президента Токаева". Позже выяснилось, что знак отличия - поддельный.

"Подобные мошенники создают свои ИП, ТОО под названиями реальных государственных органов. Ну, к примеру, ИП "Департамент по такому такому-то виду расследований". Собственно, этим прикрываясь, делая себе липовые корочки, они ходят по бизнесменам, входят в государственные учреждения и кого-то доброй волей, кого-то насильно заставляют выделять деньги. Доходило до абсурда: один из таких мошенников в городе Актау просил землю ему выделить", - рассказал главный редактор медиапроекта Sayasat.kz Адиль Сейфуллин.

По информации телеканала, за вручением самодельных медалей 21-летний Арнур Апсеитов был замечен неоднократно: ранее он обманным путем получил 20 миллионов тенге от руководителя частной компании, представившись ему сенатором по делам молодежи, хотя такого мандата вообще не существует.

По имеющейся информации, Апсеитова даже брали под арест и приговорили к пяти годам условно. Но теперь, по запросу службы пробации, суд заменил ему условный срок на реальный.

"Установлено, что осужденный без уведомления уполномоченного органа выезжал за пределы административно-территориальной единицы, где посещал увеселительные заведения и, представляясь советником председателя "Центра содействия политике президента по противодействию коррупции" и почетным гражданином Республики Казахстан, посещал мероприятия, давал интервью телеканалам. Постановлением суда представление службы пробации удовлетворено", - рассказали в пресс-службе департамента судебной администрации РК по городу Алматы.

По словам юристов, вручая несуществующие награды, жулики втираются в доверие к состоятельным предпринимателям и стараются запомниться руководителям госучреждений.

"Грамоты выдавали бы определенному кругу людей, в котором необходимо было заручиться поддержкой и прослыть "своим парнем". Привлекались люди, которые занимаются бизнесом очень серьезным. Которые вкладывали бы деньги в какой-то, например, несуществующий проект. В который пошла бы поддержка, может быть, даже частично от государства и от крупных бизнесменов страны", - высказалась член правления палаты юридических консультантов Анна Юдина.

Эксперты говорят: в публичном пространстве аферисты часто маскируются под лидеров общественного мнения - для личного обогащения. При этом прикрываются государством, тем самым оскверняя его имидж.

Юристы предупреждают: в ближайшее время количество липовых грамот, медалей и кубков может увеличиться. Специалисты призывают не доверять сомнительным компаниям. А для проверки достаточно связаться с канцелярией организации или зайти на ее сайт.

Источник: KTK

Ранее мы писали, что мошенники в Казахстане прикрываются именами брендов и компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, награды, подарки или выгодные предложения.

Летом этого года сообщалось, что в Казнете снова запустили фейковое объявление о том, что каждый казахстанец может получить разовую социальную выплату в 150 тысяч тенге от президента страны.

Добавим, что согласно статье 385 УК РК, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград, наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП(7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Кроме того, предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4000 тыс. МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.