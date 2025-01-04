Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Метель, гололед и туман: непогода ожидается почти по всему Казахстану

Опубликовано:

Машины на дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: shaunl/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 5 января, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "Казгидромета".

В Астане 5 января временами ожидается туман, на дорогах - гололедица.

В Алматы ночью и утром возможен туман.

В Шымкенте в воскресенье ночью и утром может быть гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможен гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах региона - туман.

5 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами может быть туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области могут быть туман, гололед, ветер, порывы 15-20 м/с.

5 января на севере Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.

На севере и в центре Кызылординской области возможен туман.

5 января на севере, в горных районах области Жетісу ожидается туман, ветер в районе Алакольских озер, порывы 18-23 м/с.

На севере, западе, востоке Атырауской области может быть гололед. Ночью и утром на западе, юге региона - туман. Ветер днем на севере области, порывы 15-20 м/с.

5 января на востоке, юге области Абай ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области возможен туман.

В воскресенье днем на западе, севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге региона - туман. Ветер утром и днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

5 января на севере Павлодарской области возможен гололед, на юге - туман.

В воскресенье днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге, востоке, севере региона - туман. Ветер днем на севере, востоке области, порывы 15-18 м/с.

5 января на западе, севере, востоке Карагандинской области может быть туман.

В воскресенье на севере, востоке, в центре области Ұлытау возможен туман.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер на западе, севере, юге региона, порывы 15-20 м/с.

Напомним, 4 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, ветер, плохая видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Астана - Петропавловск (18-232 км, Астана - Щучинск).

Днем ранее на этой трассе столкнулись 95 автомобилей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207969-metel-gololed-i-tuman-nepogoda-ozhidaetsya-pochti-po-vsemu-kazahstanu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie