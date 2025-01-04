Метель, гололед и туман: непогода ожидается почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 5 января, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "Казгидромета".

В Астане 5 января временами ожидается туман, на дорогах - гололедица.

В Алматы ночью и утром возможен туман.

В Шымкенте в воскресенье ночью и утром может быть гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможен гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах региона - туман.

5 января на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами может быть туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман. Ветер на западе, севере региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области могут быть туман, гололед, ветер, порывы 15-20 м/с.

5 января на севере Мангистауской области синоптики прогнозируют туман.

На севере и в центре Кызылординской области возможен туман.

5 января на севере, в горных районах области Жетісу ожидается туман, ветер в районе Алакольских озер, порывы 18-23 м/с.

На севере, западе, востоке Атырауской области может быть гололед. Ночью и утром на западе, юге региона - туман. Ветер днем на севере области, порывы 15-20 м/с.

5 января на востоке, юге области Абай ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области возможен туман.

В воскресенье днем на западе, севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге региона - туман. Ветер утром и днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

5 января на севере Павлодарской области возможен гололед, на юге - туман.

В воскресенье днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге, востоке, севере региона - туман. Ветер днем на севере, востоке области, порывы 15-18 м/с.

5 января на западе, севере, востоке Карагандинской области может быть туман.

В воскресенье на севере, востоке, в центре области Ұлытау возможен туман.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер на западе, севере, юге региона, порывы 15-20 м/с.

Напомним, 4 января в связи с ухудшением погодных условий (метель, ветер, плохая видимость) было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Астана - Петропавловск (18-232 км, Астана - Щучинск).

Днем ранее на этой трассе столкнулись 95 автомобилей.