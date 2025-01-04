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Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 4 января. Прогноз специалистов опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем может подняться до +4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег. Днем температура воздуха может быть в районе -2...-4 градусов, а ночью снизится до -6 градусов. Скорость ветра - 8,0 м/с.

В Шымкенте сегодня, возможно, будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +2...+4 градусов, а ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207873-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана

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