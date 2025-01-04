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Трассу Астана - Щучинск закрыли из-за непогоды

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Заснеженная трасса
Метель. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

Трассу Астана - Щучинск закрыли из-за непогоды. Информацию об ограничении движения по состоянию на 08.00 4 января распространили в МЧС РК, передает NUR.KZ.

"По данным АО "НК "КазАвтоЖол", в связи с ухудшением погодных условий (метель, ветер, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Астана - Петропавловск (18-232 км, Астана - Щучинск)", - сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

В ведомстве добавили, что в пункте обогрева находятся 118 человек, из них 42 - дети.

Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск столкнулись десятки машин. В полиции сообщали, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия.

По первоначальным данным, участниками ДТП стали 40 автомобилей. Позже в "КазАвтоЖоле" пояснили, что столкнулись 95 машин.

По последней информации, в медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 человек. Также в МЧС сообщили, что все 95 автомобилей извлечены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207889-trassu-astana-shchuchinsk-zakryli-iz-za-nepogody/

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