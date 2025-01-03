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Несколько пригородных маршрутов остановили движение из-за непогоды в Астане

Опубликовано:

Автобус у остановки
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане из-за сильной непогоды пять пригородных маршрутов временно приостановили движение, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

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Как сообщается на Instagram-странице компании CTS, в связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 315, 316, 317, 327, 329. Остальные пригородные маршруты на линии.

Напомним, в новогодние праздники общественный транспорт в столице работает по праздничному графику. Подробнее здесь.

Добавим, что, согласно информации на сайте госметеослужбы "Казгидромет", в Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение – в столице обещают осадки в виде дождя и снега, метель, гололед и туман. Помимо этого, жителей столицы предупреждают об усилении ветра – его порывы будут достигать 23 метров в секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207792-neskolko-prigorodnyh-marshrutov-ostanovili-dvizhenie-iz-za-nepogody-v-astane/

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