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Как будут ходить автобусы в Астане в новогодние праздники

Опубликовано:

Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

В компании City Transportation Systems рассказали, как будут курсировать автобусы в столице в предстоящие праздничные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В Instagram-аккаунте компании опубликован график работы общественного транспорта столицы в ближайшие праздничные дни:

  • 31 декабря общественный транспорт работает по утвержденному расписанию, без изменений;
  • 1 января - до 10:00 городские автобусы будут курсировать через одну единицу. После 10:00 - согласно расписанию в штатном режиме (экспресс и пригородные по утвержденному расписанию);
  • 2-4 января по расписанию выходного дня без изменений;
  • 5-6 января городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно расписанию рабочего дня;
  • 7 января курсируют согласно расписанию выходного дня.

Отмечается, что в праздничные дни городские и пригородные маршруты работают согласно расписанию выходного дня – с 06:00 до 23:00.

"В последующие дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели). Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в Алматы на новогодние праздники. Сообщалось, что 1 января на линию выйдет 50% подвижного состава от запланированного на выходной день, 2-4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

Сообщалось также, что график работы общественного транспорта в Караганде изменится на новогодние праздники. Власти рассказали о режиме движения автобусов с 31 декабря.

Добавим, как гласит закон "О праздниках в Республике Казахстан", 1 и 2 января — государственные праздники, посвященные встрече Нового года. В соответствии с п. 5 праздничные дни считаются нерабочими.

В ноябре в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что в 2025 году выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207174-kak-budet-rabotat-obshchestvennyy-transport-v-astane-v-novogodnie-prazdniki/

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