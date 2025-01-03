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Снег и плюсовую температуру обещают жителям мегаполисов Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Девушка идет по заснеженному тротуару
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 3 января, в Астане обещают легкий снег, а в Алматы и Шымкенте плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -10 градусов. Скорость ветра – 11,4 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207646-sneg-i-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-zhitelyam-megapolisov-kazahstana-v-pyatnicu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег и плюсовую температуру обещают жителям мегаполисов Казахстана в пятницу

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