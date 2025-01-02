Снег, дождь, гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в областях Казахстана из-за ухудшения погодных условий - прогнозируются осадки, метель и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 3 января, в Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

3 января в центре Мангистауской области прогнозируется туман. Ночью и утром в Костанайской области обещают метель и гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

3 января ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Метель завтра утром и вечером обещают и в Усть-Каменогорске.

В Семее 3 января днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке области Ұлытау прогнозируются метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области низовая метель, гололед.

3 января ночью на юге, западе Карагандинской области ожидаются небольшие осадки, днем на севере области осадки (дождь, снег). Ночью на юге, западе области, днем на севере области метель, гололед. На западе, севере, юге области временами туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ночью ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Туман завтра обещают на западе, севере, востоке Кызылординской области, а также на юге, севере, востоке Атырауской области.