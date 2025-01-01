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Какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в первый день 2025 года

Опубликовано:

Заснеженная местность
Заснеженная местность. Иллюстративное фото: borchee / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем составит 0 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют переменную облачность. Днем температура покажет -10 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра - 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.

Отметим, что в первый день 2025 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – ожидаются осадки, морозы и усиление ветра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207384-kakuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-2025-goda/

Автор: Виктор Николаев

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Какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в первый день 2025 года

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