Какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в первый день 2025 года

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем составит 0 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют переменную облачность. Днем температура покажет -10 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра - 9,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.

Отметим, что в первый день 2025 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – ожидаются осадки, морозы и усиление ветра.