Какую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана в первый день 2025 года
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем составит 0 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.
Жителям Астаны тоже прогнозируют переменную облачность. Днем температура покажет -10 градусов, ночью температура снизится до -20 градусов. Скорость ветра - 9,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.
Отметим, что в первый день 2025 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – ожидаются осадки, морозы и усиление ветра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207384-kakuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-2025-goda/