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Метели, гололед и туманы обещают жителям регионов Казахстана в первый день нового года

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Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

В первый день 2025 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – ожидаются осадки, морозы и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 1 января в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ожидается гололед, усиление ветра до 18-20 метров в секунду, местами туман.

Жителей Костанайской области предупреждают о метели и сильном снеге. Скорость ветра в регионе будет достигать 15-20 метров в секунду.

В области Ұлытау 1 января ожидается низовая метель, а 2-3 января здесь прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Кроме того, жителей региона предупреждают об усилении ветра.

В области Абай и ВКО также обещают низовую метель и усиление ветра до 15-20 м/с.

Непогода ждет и ждет жителей Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей – здесь обещают осадки в виде снега, метели и гололед. Порывы ветра в этих регионах временами будут достигать 30 м/с.

В Жамбылской области завтра прогнозируют сильный туман и гололед.

В Астане в первые дни нового года обещают осадки в виде снега, гололед, туман и метель.

В Атырауской области также ожидается гололед и усиление ветра до 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207364-meteli-gololed-i-tumany-obeshchayut-zhitelyam-regionov-kazahstana-v-pervyy-den-novogo-goda/

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