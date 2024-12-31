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Снег и дождь: какая погода будет в Новый год и на праздники в Актюбинской области

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Заснеженный парк
Заснеженный парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актюбинской области в новогоднюю ночь ожидаются снег, метель и гололед, а в начале января возможен дождь. Температура будет варьироваться от 0 до -6 градусов, передает "Диапазон".

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В ночь с 31 декабря на 1 января ожидаются снег и метель, температура по области от 0 до -6 градусов.

"31 декабря на севере, востоке и юге области ожидается туман. Температура по области будет варьироваться с -1 до -6, на востоке до -9.

По городу ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Днем температура воздуха прогреется до -4 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января актюбинцев ожидает снег, метель, гололед. Температура воздуха по области ночью ожидается 0, -5, на востоке -8 градусов мороза.

1 января днем ожидается снег, а 2 января возможен дождь со снегом. 2 января днем температура будет +2, -3, на севере области -6", - рассказала инженер-синоптик Актюбинского филиала "Казгидромет" Аяжан Аманжолказы.

По долгосрочному прогнозу из интернета, январь будет богат на осадки. Актюбинцев ожидает не только снег, но и дождь. Первые недели января будут теплыми, даже до плюсовых температур днем.

С 10 января температура начнет снижаться днем с 5 до 12 градусов мороза. Ночью температура в январе будет варьироваться от 0 до 15 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 31 декабря и 1-2 января - в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Помимо этого, в Алматы в последние дни 2024 года и первую неделю 2025-го обещают пасмурную погоду без осадков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207192-sneg-i-dozhd-kakaya-pogoda-budet-v-novyy-god-i-na-prazdniki-v-aktyubinskoy-oblasti/

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