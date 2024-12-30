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Туман, метель и сильный снег: где казахстанцам ждать непогоды в Новый год

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Человек идет сквозь метель
Метель. Иллюстративное фото: Niklas Skur / EyeEm / Getty Images

Синоптики рассказали о погоде на 31 декабря и 1-2 января - в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

31 декабря днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге области - гололед.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. 1 января ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области также туманно. Днем на западе, севере, юге области низовая метель. Ветер на западе, юге области скоростью 15-20 м/с. 2 января в Павлодарской области ожидается метель. Ветер - скоростью 15-20 м/с, на западе, севере, юге области - порывы 23-28 м/с.

31 декабря на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. 1 января ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере области ожидается метель. Днем на западе, севере, юге области ветрено: порывы 15-20 м/с. 2 января метель. Ветер - скоростью 15-20 м/с, на севере, в центре, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Караганде 31 декабря ночью и утром ожидается туман. 1 января днем - метель, ветер скоростью 15-20 м/с. 2 января также метель. Ветер - скоростью 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

31 декабря на западе, востоке, в центре области Ұлытау ожидается туман. 1 января ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, в центре области ожидается метель. Ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, юге, в центре области - ветер скоростью 15-20 м/с. 2 января на западе, севере, в центре области метель. Ветер - скоростью 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с.

В Жезказгане ожидается туман. 1 января днем метель, ветер скоростью 15-20 м/с. 2 января - метель, ветер порывами 15-20 м/с.

31 декабря днем на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области - туман. Днем на западе, севере области ветер, порывы 15-20 м/с.

В Костанае 1-2 января ожидается метель. Ветер, порывы 15-20 м/с.

31 декабря в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гололед, на востоке, севере, в центре области - туман.

В Кызылорде 31 декабря временами ожидаются гололед, туман.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гололед. На севере, юге, востоке области туман.

В Атырау 31 декабря ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ожидается низовая метель. На севере, юге области туман.

В Астане 31 декабря ожидается ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области туман.

31 декабря на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ветер, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске 31 декабря ветрено, днем - порывы скоростью 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на западе, севере области ветер, порывы 15-20 м/с.

В Уральске 31 декабря днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер - на горных перевалах области - скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 31 декабря ночью и утром ожидается туман.

В Туркестане 31 декабря ожидается туман.

31 декабря в Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман.

В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ночью и утром ожидаются туман, гололед.

31 декабря ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - ветер скоростью 15-20 м/с, ночью - порывы 23-28 м/с.

В Таразе 31 декабря временами ожидаются туман, гололед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207034-tuman-metel-i-silnyy-sneg-o-pogode-v-novyy-god-rasskazali-sinoptiki/

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