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Дождь, снег и мороз обещают в мегаполисах Казахстана в последний день 2024 года

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В последний день 2024 года, 31 декабря, в Астане обещают мороз, а в Алматы и Шымкенте – осадки, но плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -10 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207055-dozhd-sneg-i-moroz-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-2024-goda/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь, снег и мороз обещают в мегаполисах Казахстана в последний день 2024 года

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