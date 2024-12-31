Дождь, снег и мороз обещают в мегаполисах Казахстана в последний день 2024 года
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В последний день 2024 года, 31 декабря, в Астане обещают мороз, а в Алматы и Шымкенте – осадки, но плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой снег. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем термометры покажут до -10 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,5 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь и снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207055-dozhd-sneg-i-moroz-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-2024-goda/