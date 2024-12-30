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Какая погода ожидает казахстанцев 31 декабря

Опубликовано:

Заснеженная улица в Алматы
Снегопад. Фото: акимат Алматы

Какая погода ожидается в регионах страны во вторник, 31 декабря, и ждать ли казахстанцам непогоды в новогоднюю ночь - рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ.

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Туман, метель и сильный снег: где казахстанцам ждать непогоды в Новый год

Завтра, по данным синоптиков, 31 декабря ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. В

31 декабря в Акмолинской области обещают низовую метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман.

Ночью и утром 31 декабря на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман, гололед.

Также сильные осадки завтра прогнозируются в горных районах Туркестанской области. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман.

31 декабря днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируют гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Туман завтра синоптики обещают также в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В ВКО также ожидается низовая метель.

Завтра днем на севере Костанайской области также ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман.

31 декабря днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге области гололед.

Ранее синоптики сообщали, что в первые дни января в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды. Так, 31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

1-2 января сильный порывистый ветер, на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики - осадки (дождь, снег), гололед.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206947-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstancev-31-dekabrya/

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