Полиция опубликовала видеообращение к карагандинцам

Полиция Карагандинской области обратилась к гражданам и гостям региона с просьбой в зимний период строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, зима - это не только время праздников и развлечений, но и период, когда дороги становятся особенно опасными.

"Полиция Карагандинской области обращает ваше внимание на необходимость строгого соблюдения ПДД.

Основные рекомендации для водителей: соблюдайте скоростной режим (гололед и снежные заносы увеличивают тормозной путь автомобиля), держите безопасную дистанцию (зимняя дорога непредсказуема - лишние метры помогут избежать столкновения), используйте зимние шины, будьте внимательны на пешеходных переходах, не садитесь за руль в состоянии усталости или после употребления алкоголя - это прямой путь к трагедии.

Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды. Переходите дорогу только в установленных местах - будьте бдительны и убедитесь, что водитель вас видит.

Каждый из нас несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих. Только совместными усилиями мы можем предотвратить дорожные происшествия и сохранить жизни", - говорится в обращении ДП региона к гражданам.

Напомним, в прошлом месяце в полицию Алматы менее чем за 12 часов поступило 52 вызова о ДТП, в 18 из них есть пострадавшие.

Помимо этого, в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений.

Также в связи с непогодой в регионах Казахстана в МВД обратились к участникам дорожного движения и порекомендовали быть бдительными.