Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Полиция опубликовала видеообращение к карагандинцам

Опубликовано:

Обращение к водителям
Обращение к водителям. Кадр из видео: instagram.com/policeofkaraganda

Полиция Карагандинской области обратилась к гражданам и гостям региона с просьбой в зимний период строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, зима - это не только время праздников и развлечений, но и период, когда дороги становятся особенно опасными.

"Полиция Карагандинской области обращает ваше внимание на необходимость строгого соблюдения ПДД.

Основные рекомендации для водителей: соблюдайте скоростной режим (гололед и снежные заносы увеличивают тормозной путь автомобиля), держите безопасную дистанцию (зимняя дорога непредсказуема - лишние метры помогут избежать столкновения), используйте зимние шины, будьте внимательны на пешеходных переходах, не садитесь за руль в состоянии усталости или после употребления алкоголя - это прямой путь к трагедии.

Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды. Переходите дорогу только в установленных местах - будьте бдительны и убедитесь, что водитель вас видит.

Каждый из нас несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих. Только совместными усилиями мы можем предотвратить дорожные происшествия и сохранить жизни", - говорится в обращении ДП региона к гражданам.

Напомним, в прошлом месяце в полицию Алматы менее чем за 12 часов поступило 52 вызова о ДТП, в 18 из них есть пострадавшие.

Помимо этого, в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений.

Также в связи с непогодой в регионах Казахстана в МВД обратились к участникам дорожного движения и порекомендовали быть бдительными.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206775-policiya-opublikovala-videoobrashchenie-k-karagandincam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie