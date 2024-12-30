Полиция опубликовала видеообращение к карагандинцам
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Полиция Карагандинской области обратилась к гражданам и гостям региона с просьбой в зимний период строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, зима - это не только время праздников и развлечений, но и период, когда дороги становятся особенно опасными.
"Полиция Карагандинской области обращает ваше внимание на необходимость строгого соблюдения ПДД.
Основные рекомендации для водителей: соблюдайте скоростной режим (гололед и снежные заносы увеличивают тормозной путь автомобиля), держите безопасную дистанцию (зимняя дорога непредсказуема - лишние метры помогут избежать столкновения), используйте зимние шины, будьте внимательны на пешеходных переходах, не садитесь за руль в состоянии усталости или после употребления алкоголя - это прямой путь к трагедии.
Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды. Переходите дорогу только в установленных местах - будьте бдительны и убедитесь, что водитель вас видит.
Каждый из нас несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих. Только совместными усилиями мы можем предотвратить дорожные происшествия и сохранить жизни", - говорится в обращении ДП региона к гражданам.
Напомним, в прошлом месяце в полицию Алматы менее чем за 12 часов поступило 52 вызова о ДТП, в 18 из них есть пострадавшие.
Помимо этого, в Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений.
Также в связи с непогодой в регионах Казахстана в МВД обратились к участникам дорожного движения и порекомендовали быть бдительными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206775-policiya-opublikovala-videoobrashchenie-k-karagandincam/