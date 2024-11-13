В МВД обратились к родителям

В Министерстве внутренних дел обратились к родителям с призывом обеспечить безопасность жизни детей во время зимних развлечений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Обращение появилось на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz.

"Уважаемые родители! С наступлением гололеда важно внимательно следить за безопасностью детей.

Зимние развлечения, такие как катание на санках рядом с дорогой, могут быть опасными. Дети часто не осознают риски, которые их окружают, и могут скатиться с горки прямо на проезжую часть. Это может привести к травмам или дорожно-транспортным происшествиям", - отметили в МВД.

И призвали разъяснять детям основные правила:

нужно ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам;

не играть рядом с дорогой;

при переходе дороги всегда смотреть в обе стороны.

"В зимнее время одевайте детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителю.

Давайте вместе обеспечим безопасность наших детей! Ваша бдительность и внимание помогут избежать трагедии!" - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Напомним, в начале года в праздничные дни в Центр детской неотложной медицинской помощи города Алматы поступили четверо детей от 6 до 16 лет с различными тяжелыми травмами, полученными во время катания на горках и катке.

2 января на лыжной базе в Акмолинской области произошла трагедия - несовершеннолетний житель Астаны столкнулся с деревом и погиб.

В феврале в Алматинской области девятилетняя девочка получила серьезную травму - перелом бедренной кости. Мама обвинила в произошедшем мужчину, который оказался с другой стороны горки, устроенной в русле резервуара для воды.