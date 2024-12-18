Актюбинцы попросили убрать лишние столбы и вернуть остановку

Жители Актобе обратились к властям с жалобами на избыточное количество столбов на улице Толстого и неудобное размещение автобусной остановки, передает "Диапазон".

Актюбинцы обратились к властям с вопросами о благоустройстве некоторых улиц города.

"Я живу в доме на ул. Толстого, там установили опорные столбы. У нас перед воротами дома установили три столба, это слишком много, столько нам не нужно, так как столбы занимают много места.

Еще у меня вопрос, почему остановку с перекрестка ул. Толстого - Озерная перенесли к магазину? Теперь там останавливаются автобусы и перекрывают всю дорогу. Там дорога узкая", - написал местный житель.

Аким района Астана Алмас Жаксылыков пообещал рассмотреть вопрос установки столбов.

"По проекту столба посередине улицы не будет, разумеется. Мы обязательно рассмотрим ваш вопрос касательно установки столбов, проверим.

По поводу автобусной остановки мы будем рассматривать этот вопрос вместе с департаментом полиции, с комиссией", - сказал Алмас Жаксылыков.

Ранее актюбинцы выразили обеспокоенность незавершенными работами на проспекте Жубановых в районе остановки Сатпаева. Отдел жилищно-коммунального хозяйства пообещал продолжить реализацию проекта.

Также жители Актобе возмутились некачественной укладкой бордюров в районе Заречный-1. Ситуационный центр области пообещал разобраться в вопросе.

А еще жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог при одном условии.