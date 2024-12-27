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Дождь и снег обещают синоптики в выходные в Казахстане

Опубликовано:

Заснеженная улица в Алматы
Снегопад. Фото: акимат Алматы

В предстоящие выходные на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами метель и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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В ближайшие дни, по данным синоптиков, в Казахстане ожидается неостойчивая погода.

В выходные северные и восточные регионы страны все еще будут под влиянием ложбины северо-западного циклона, с которым ожидаются снег и метель.

Лишь 28 декабря, с отрогом очередного антициклона, на севере страны погода прояснится.

С приближением циклона из районов Средиземного моря на западе, с 27 декабря на юге, затем и на юго-востоке Казахстана также ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидается туман, на севере страны усиление ветра.

На большей части республики установилась температура выше своих климатических показателей. Однако в северных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью до 7-15, днем до 5-10 мороза.

На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики сообщали, что в течение второй и третьей декад декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели".

В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны - больше нормы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205945-dozhd-i-sneg-obeshchayut-sinoptiki-v-vyhodnye-v-kazahstane/

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