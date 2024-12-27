Плюсовую температуру обещают в двух мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 27 декабря, в Астане, Алматы и Шымкенте обещают погоду без осадков, в двух последних мегаполисах прогнозируют плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют пасмурную погоду. Днем термометры покажут до -8 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.