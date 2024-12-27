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20 млрд тенге вложили, чтобы дома у экибастузцев было тепло

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Радиатор отопления
Женщина у батареи. Иллюстративное фото: Alena Matrosova / 500px / Getty Images

В Экибастузскую ТЭЦ инвестировали более 20 млрд тенге. Также в городе провели масштабные ремонтные работы сетей теплоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы региона, в Экибастузе аким Павлодарской области Асаин Байханов провел регулярную встречу с местными жителями.

Он подвел итоги года, представил проекты, которые будут реализованы в городе в 2025 году и ответил на интересующие жителей вопросы. При этом аким Павлодарской области отметил, что мнения и предложения горожан были учтены в работе местных властей.

Как рассказал Асаин Байханов, большую работу проделали по обновлению инфраструктуры Экибастуза. Масштабный объем ремонтных работ позволил снизить износ сетей теплоснабжения с 92% до 75%.

В модернизацию котлов и сетевого оборудования Экибастузской ТЭЦ инвестированы свыше 20 млрд тенге, что также существенно снизило уровень износа теплоисточника.

"Благодаря принятым мерам сегодня в домах экибастузцев есть стабильное тепло", - подчеркнули в пресс-службе главы региона.

В следующем году планируется обновить тепломагистрали №2 и 7, что повысит качество теплоснабжения более 200 многоэтажных жилых домов и около 2 тысяч частных домов по улицам Беркимбаева, Торайгырова, Энергетиков, Пшембаева.

Ранее аким Экибастуза Аян Бейсекин посетил ясли-сад №28 из-за жалоб от родителей на холод в некоторых помещениях и поручил восстановить температурный режим. Градоначальник заявил, что проблема находится под его личным контролем, пока не будет найдено полное решение.

В начале декабря в Экибастузе 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы на улице Машхура Жусупа. Он получил ожоги первой и второй степени и оказался в реанимации.

В полиции возбудили уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206074-20-mlrd-tenge-vlozhili-chtoby-doma-u-ekibastuzcev-bylo-teplo/

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