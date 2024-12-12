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Аким Экибастуза лично проверил жалобы на недогрев в детском саду

Опубликовано:

Аян Бейсекин
Аким Экибастуза в детском саду. Кадр из видео: instagram.com/abeysekin

Аким Экибастуза Аян Бейсекин посетил ясли-сад №28 из-за жалоб от родителей на холод в некоторых помещениях и поручил восстановить температурный режим, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города в своем аккаунте в Instagram, на этой неделе от родителей воспитанников детского сада №28 стали поступать жалобы на несоблюдение температурного режима на втором этаже здания.

Аян Бейсекин с коллегами проверил дошкольное учреждение.

"Действительно, температурные параметры низкие, на втором этаже установлены 17-18 градусов. С завтрашнего дня я поручил восстановить температурный режим. Эта проблема находится под моим личным контролем, пока не будет найдено полное решение", - рассказал аким Экибастуза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199624-akim-ekibastuza-lichno-proveril-zhaloby-na-nedogrev-v-detskom-sadu/

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