Аким Экибастуза лично проверил жалобы на недогрев в детском саду

Аким Экибастуза Аян Бейсекин посетил ясли-сад №28 из-за жалоб от родителей на холод в некоторых помещениях и поручил восстановить температурный режим, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города в своем аккаунте в Instagram, на этой неделе от родителей воспитанников детского сада №28 стали поступать жалобы на несоблюдение температурного режима на втором этаже здания.

Аян Бейсекин с коллегами проверил дошкольное учреждение.

"Действительно, температурные параметры низкие, на втором этаже установлены 17-18 градусов. С завтрашнего дня я поручил восстановить температурный режим. Эта проблема находится под моим личным контролем, пока не будет найдено полное решение", - рассказал аким Экибастуза.

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