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Школьник ошпарился из-за прорыва теплотрассы в Экибастузе

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Пар из-за прорыва трубы
Прорыв теплотрассы. Иллюстративное фото: belovodchenko / Getty Images

В Экибастузе 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени и оказался в реанимации, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказала в социальной сети мама мальчика, сын играл на футбольном поле возле дома 109 на улице Машхура Жусупа.

"Во время игры мяч закатился под тепловые трубы, был порыв трубы с горячей водой. Ребенок получил ожоги", - сообщила женщина.

В ТОО "Экибастузские тепловые сети" пояснили, что это повреждение зафиксировали на сетях потребителя. Его устранили после обращения горожанки в диспетчерскую службу предприятия.

"Аварийная бригада выехала по данному вызову для уточнения характера повреждения. Определено, что тепловая сеть числится на балансе ИП "Марунич". В целях избегания дальнейших несчастных случаев сотрудники предприятия собственными силами ликвидировали повреждение", - отчитались на предприятии.

В ТОО "Экибастузские тепловые сети" напомнили, что зимой тепловые сети являются объектом повышенной опасности.

В управлении здравоохранения рассказали, что 10-летний пострадавший получил ожоги обеих голеней. Он проходит лечение в реанимации городской больницы.

Ранее жители нескольких микрорайонов Усть-Каменогорска остались без тепла. В городе произошла коммунальная авария. Сложности были в определении места порыва. За время аварийной остановки теплосистема не была разморожена.

А в Караганде старт отопительного сезона обернулся потопом на улице. Прорыв системы отопления на улице Ашимова привел к затоплению дороги и тротуара. Представители ТОО "Теплотранзит Караганда" принесли извинения горожанам за неудобства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2198915-shkolnik-oshparilsya-iz-za-proryva-teplotrassy-v-ekibastuze/

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