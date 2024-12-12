Школьник обварился кипятком из теплотрассы в Экибастузе: возбуждено уголовное дело

В Экибастузе после получения ребенком ожогов при прорыве теплотрассы в полиции возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Отметим, что по ч.1 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее стало известно, что в Экибастузе на улице Машхура Жусупа 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени обеих голеней и оказался в реанимации городской больницы.