Схему движения изменили на одном из перекрестков Актобе
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В Актобе изменили схему движения транспорта на пересечении ул. М.Шокай - пр. Санкибай батыра. Теперь водителям разрешено поворачивать налево только с одной полосы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, сотрудниками управления административной полиции ДП Актюбинской области совместно с местными исполнительными органами для организации безопасного маневра транспортных средств на пересечении улицы М.Шокай - пр. Санкибай батыра внесено временное изменение в расположение транспортных средств на проезжей части.
В настоящее время водители могут двигаться налево только с одной полосы, тогда как раньше поворот был возможен с двух полос.
Ранее сообщалось, что в Актобе на пересечении улиц Ахтанова и Некрасова пешеходный переход убрали из-за создаваемых заторов, однако люди продолжают пересекать дорогу в этом месте.
Помимо этого, странное движение автомобилей сняли очевидцы на проспекте Рыскулова в Алматы - автомобилисты ехали по "встречке" в обоих направлениях. В ДП Алматы прокомментировали произошедшее.
Также водителей Астаны просят заранее планировать свой маршрут. На одном из перекрестков внесены изменения в схему движения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205876-shemu-dvizheniya-izmenili-na-odnom-iz-perekrestkov-aktobe/