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Странное движение машин по одной из улиц Алматы сняли на видео

Опубликовано:

Реверсивное движение
Реверсивное движение. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Странное движение автомобилей сняли очевидцы на проспекте Рыскулова в Алматы - автомобилисты ехали по "встречке" в обоих направлениях. В ДП Алматы прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в паблике Kris_p_almata в Instagram.

На кадрах видно, что автомобили движутся в обоих направлениях по обеим полосам.

Ситуацию прокомментировали в ДП Алматы.

"Управление местной полицейской службы ДП города Алматы сообщает о временном ограничении дорожного движения по проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Кудерина до улицы Бокейханова, в связи с дорожными работами.

Вместе с тем, уточняем, что движение на указанном участке на восток организовано по полосе встречного движения", - сообщили в ведомстве.

Горожанам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также призвали заблаговременно корректировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Еще в пресс-службе ДП Алматы добавили, что ранее автомобилистов предупреждали о введении реверсивного движения на данном участке, однако некоторые участники дорожного движения проигнорировали временные ограничения.

В полиции отметили, что нарушителей привлекли к ответственности.

Напомним, 12 августа стражи порядка Алматы обратились к автомобилистам с предупреждением - в ведомстве сообщили, что вводятся временное ограничение дорожного движения по проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Кудерина до улицы Бокейханова в связи с дорожными работами. Движение на указанном участке на восток организовано по полосе встречного движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150991-strannoe-dvizhenie-mashin-po-odnoy-iz-ulic-almaty-snyali-na-video/

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