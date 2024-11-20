Ставший причиной заторов пешеходный переход убрали в Актобе (видео)

В Актобе на пересечении улиц Ахтанова и Некрасова пешеходный переход убрали из-за создаваемых заторов, однако люди продолжают пересекать дорогу в этом месте, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, данный пешеходный переход создавал большие проблемы водителям.

"Организация дорожного движения в Актобе устраивается так, чтобы удобно было как водителям, так и пешеходам. Однако бывают случаи, когда пешеходные переходы становятся причиной заторов. Один из таких проблемных объектов находится на пересечении улиц Ахтанова и Некрасова", — говорится в сообщении.

Ранее при установке на данном перекрестке светофора дорожники установили еще один пешеход. Поняв, что он стал мешать водителям при повороте направо, переход убрали. Тем не менее жители продолжают переходить там дорогу, создавая неудобства автолюбителям.

"Приняв во внимание данную ситуацию, специалисты установили на перекрестке соответствующий знак", — предупредили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актобе, несмотря на выпавший снег, продолжается укладка тротуарной плитки. Жители города были возмущены этим решением, считая, что погода может негативно повлиять на качество.

До этого граждане обратили внимание на укладку асфальта во время дождя. Работы продолжались даже в ненастье, что также вызвало вопросы о качестве будущей дороги.

Помимо этого, жители города пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, которое вызвало трудности в утренние часы пик.