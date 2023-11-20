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В Астане изменили схему движения на одном из перекрестков

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Машины едут по дороге
Дорожное движение в Астане. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Водителей Астаны просят заранее планировать свой маршрут. На одном из перекрестков внесены изменения в схему движения, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию компании CTS.

Как сообщается в Instagram транспортной компании, изменения коснулись организации дорожного движения на перекрестке проспекта Тәуелсіздік – ул. Ж. Нажимеденов.

"Теперь правый поворот с проспекта Тәуелсіздік со стороны ул. Ш. Калдаякова на ул. Ж. Нажимеденова будет осуществляться по отнесенному правостороннему съезду, заезд в который находится сразу после ул. Ш. Калдаякова. При этом поворот направо через перекресток – будет запрещен", - отмечается в сообщении.

Столичных автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут.

В конце октября сообщалось о том, что из-за ремонтных работ изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 37, 71, 81 в Астане.

В ноябре в связи с ремонтными работами были также внесены изменения в схему движения столичных маршрутов №305, №35 и №43.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046690-v-astane-izmenili-shemu-dvizheniya-na-odnom-iz-perekrestkov/

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