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На сколько увеличится численность городов и сел Казахстана к 2030 году, подсчитали аналитики

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Болельщики с флагом Казахстана
Болельщики с флагом Казахстана. Иллюстративное фото: t.me/aqorda_resmi

Эксперты Департамента прогнозирования и исследований АО "Центр развития трудовых ресурсов" подготовили демографический прогноз на 2030 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Согласно анализу, к 2030 году численность городского населения Казахстана увеличится на 13%, достигнув 14 млн человек, а к 2050 году вырастет на 57%, составив 19,3 миллиона.

В то же время численность сельского населения к 2030 году возрастет лишь на 1%, до 7,7 млн человек, а к 2050 году – примерно на 9%, до 8,2 млн человек.

По прогнозу, численность городского населения к 2030 году при базовом сценарии больше всего вырастет в трех мегаполисах:

  • в Астане – на 538,3 тыс. человек, или на 39%, до 1,9 млн человек,
  • в Алматы – на 469,3 тыс. человек, или на 21%, до 2 млн 664 тыс. человек,
  • в Шымкенте – на 209,6 тыс. человек, или на 17%, до 1 млн 416 тыс. человек.

При этом население трех мегаполисов будет составлять 43% от общей численности городского населения, а к 2050 году этот показатель увеличится до 51%.

В региональном разрезе городское население вырастет на 79,2 тыс. человек в Мангистауской области, на 70,3 тыс. человек – Актюбинской, на 62,4 тыс. человек – Туркестанской.

А в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях численность городского населения может сократиться.

Рост сельского населения к 2030 году в сравнении с 2023 годом ожидается только в пяти регионах:

  • в Алматинской области на 140,8 тыс. человек,
  • в Туркестанской на 94,7 тыс. человек,
  • в Мангистауской на 58,1 тыс. человек,
  • в Кызылординской на 26 тыс. человек,
  • в Атырауской на 21,5 тыс. человек.

К 2030 году наиболее значительное уменьшение численности сельского населения прогнозируется в Костанайской области, области Абай и Северо-Казахстанской области.

К 2050 году, в соответствии с расчетами аналитиков, лидером по росту городского населения без учета мегаполисов станет Мангистауская область. На втором и третьем местах Туркестанская и Актюбинская области.

Снижение численности горожан прогнозируется в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – сокращение на 7%, 6% и 5% соответственно.

Наибольшее снижение численности сельских жителей ожидается в Костанайской области, в области Абай и СКО.

Напомним, согласно данным на 1 октября, численность населения Казахстана увеличилась до 20 223 218 человек. Женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин – 10 342 959 и 9 880 259 человек соответственно.

За этот период наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской (25,04 человек на 1000 населения), Мангистауской (24,84) областях и Шымкенте (23,68).

А в апреле аналитики сообщали, что средний возраст матери в Казахстане составил 29,7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205807-na-skolko-uvelichitsya-chislennost-gorodov-i-sel-kazahstana-k-2030-godu-podschitali-analitiki/

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