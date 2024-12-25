Миллионы тенге за год обучения: вузы становятся недоступными казахстанцам, считает депутат

Депутат Кайрат Балабиев в мажилисе заявил, что казахстанской молодежи все труднее получать высшее образование из-за высокой стоимости обучения, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Балабиев указал на трудности в получении высшего образования в Казахстане.

"По данным открытых источников, из более 170 выпускников школ в 2021-2022 году чуть больше 56 тысяч получили государственный грант в бакалавриат. А в 2022-2023 годы из 172 выпускников школ гранты получили около 73 тысяч. Это показывает, что мы не в состоянии обеспечить выпускников школ грантами на получение высшего образования. Допустим, есть те, кто учится в колледжах. Несмотря на это, многие ежегодно подают заявки на платное обучение в вузах", - добавил он.

Депутат задался вопросом, могут ли рядовые граждане позволить себе платное образование в высших учебных заведениях.

"Вот здесь и возникает проблема. Давайте сравним: годовая стоимость обучения в "Назарбаев Университете" составляет 7,5-9 млн тенге. Ежегодно в университете КИМЭП будет расходоваться 4,1 млн тенге, в Казахстанско-Британском техническом университете - 2,4 млн тенге, в Университете Сулеймана Демиреля - 2,1 млн тенге.

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби - 1,6 млн тенге, Университет Максута Нарикбаева - 1,5 млн тенге, Университет Сатпаева и Национальный медицинский университет имени Асфендиярова - 1,4 млн тенге, Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева - 1,3 млн тенге, Казахский национальный педагогический университет имени Абая в - 1,1 млн тенге. Известно, что в Казахском университете международных отношений имени Абылайхана платят до 1 млн тенге", - озвучил данные мажилисмен.

При этом, по словам Балабиева, вузы оставляют за собой право пересматривать стоимость обучения в течении учебного года.

"Это не все. Когда университеты подписывают контракт с абитуриентом, они добавляют пункт о том, что плата за обучение будет увеличиваться в зависимости от уровня инфляции. Не равносильно ли это ограничению прав потребителей? Студентам, заключившим договор на 1 миллион тенге в сентябре, до конца учебного года придется доплатить 100-200 тысяч тенге. В это время было бы хорошо, если бы зарплата его родителей увеличилась!

Но мы такого процесса не наблюдаем. Это социальная несправедливость. Это явление, которое негативно влияет на социальное состояние жителей страны. Среди молодежи немало тех, кто говорит, что лучше работать за границей и быть самозанятым, чем обогащать университет, платя миллионы…", - считает депутат.

В этой связи депутат просит кабмин и Миннауки и высшего образования строго контролировать ситуацию.

В начале текущего учебного года казахстанские эксперты оценивали стоимость обучения в вузах страны. Сообщалось, что за последние пять лет средняя стоимость обучения в университетах Казахстана выросла почти в два раза. Так, самым дорогим республиканским вузом страны на 2023-2024 учебный год называли "Назарбаев университет" – от 7,5 млн тенге до 9 млн тенге.

Ранее министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса прокомментировал стоимость обучения в вузах страны.

По официальным данным, средние расходы казахстанцев на образование за прошлый год составили 78,6 тыс. тенге на душу населения. Однако реальные траты намного выше.