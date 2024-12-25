Без осадков, но морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 25 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем составит до -1 градуса, а ночью опустится до -14 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют малооблачность, осадков не будет. Днем термометры покажут до -7 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 2,7 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.