Мороз до 18 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 24 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем составит до -1 градуса, а ночью опустится до -14 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем в столице ожидается до -7 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 2,6 м/с.
В Шымкенте сегодня также осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203932-moroz-do-18-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/