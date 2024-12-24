Накроет туман: в Астане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погоде на 25 декабря - в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

25 декабря в Астане, по данным синоптиков, временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области также обещают туман.

Аналогичная погода завтра прогнозируется на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской и в Павлодарской областях.

25-26 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области также обещают туман.

25 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Также пелена накроет завтра север и юг Атырауской области, восток и юг Костанайской области и центр области Абай.

По данным синоптиков, туман завтра обещают также и в таких регионах, как Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

25 декабря в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.