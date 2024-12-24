Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Накроет туман: в Астане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Опубликовано:

Туман на дороге
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о погоде на 25 декабря - в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

25 декабря в Астане, по данным синоптиков, временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области также обещают туман.

Аналогичная погода завтра прогнозируется на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской и в Павлодарской областях.

25-26 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Завтра ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области также обещают туман.

25 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Также пелена накроет завтра север и юг Атырауской области, восток и юг Костанайской области и центр области Абай.

По данным синоптиков, туман завтра обещают также и в таких регионах, как Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

25 декабря в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204412-nakroet-tuman-v-astane-i-ryade-oblastey-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie