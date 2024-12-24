Накроет туман: в Астане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение
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Синоптики рассказали о погоде на 25 декабря - в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
25 декабря в Астане, по данным синоптиков, временами ожидается туман.
На западе, севере, юге Акмолинской области также обещают туман.
Аналогичная погода завтра прогнозируется на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской и в Павлодарской областях.
25-26 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.
Завтра ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области также обещают туман.
25 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Также пелена накроет завтра север и юг Атырауской области, восток и юг Костанайской области и центр области Абай.
По данным синоптиков, туман завтра обещают также и в таких регионах, как Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
25 декабря в области Жетісу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2204412-nakroet-tuman-v-astane-i-ryade-oblastey-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/