На жалобы алматинцев на заваленные снегом обочины ответили в акимате

В Алматы за минувшие двое суток выпала треть от среднемесячной нормы осадков. С последствиями снегопада борются больше тысячи рабочих, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Ранее в соцсетях алматинцы пожаловались на кучи снега у обочин дорог.

Как рассказали в ведомстве, 15-16 декабря в Алматы выпало 22 см снега, на Каменском плато - 40 см, на Шымбулаке - 42 см.

С последствиями снегопада круглосуточно на улицах города борются 10880 рабочих и больше 600 единиц техники. С начала снегопада с городских улиц вывезли 6520 кубометров снега.

Очистка улиц от снега. Фото: акимат Алматы

"Вывоз снега требует выполнения подготовительных работ по формированию снежных валов у обочин дорог. В связи с тем, что формирование валов производится крупногабаритной техникой (автогрейдеры, фронтальные погрузчики), их выполнение осуществляется в ночное время суток.

В связи с вышеизложенным, наличие снежных валов в утренние часы на проезжей части дорог являются технологической необходимостью при производстве работ", - пояснили в акимате.

Очистка улиц от снега. Фото: акимат Алматы

Отмечается, что вывозят валы в следующую рабочую смену. После этого прибордюрную часть очищают от оставшегося снега и образовавшегося льда.

"​В целях организации работ по своевременному вывозу снега просим автолюбителей не парковать автотранспорт на обочинах дорог, особенно в ночное время. Поскольку количество выпавшего снега за одни сутки составило декадную норму, вывоз снега с основных магистралей города будет завершен текущей ночью", - заключили в акимате.

Напомним, в воскресенье ДЧС Алматы обращался к горожанам и предупреждал об обильных осадках, усилении ветра и гололеде. Алматинцам давали рекомендации, как не пострадать при непогоде.

Сегодня в южной столице осадки не ожидаются, но ночью синоптики обещают мороз.