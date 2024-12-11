Актобе поделили на 24 участка

В Актобе бригады подрядных организаций перешли на усиленный режим работы для очистки дорог от снега. Работы ведутся круглосуточно, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, работы 17 подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог в Актобе, переведены на усиленный режим.

Все бригады работают круглосуточно в две смены. Расчищаются и дороги пригородных населенных пунктов.

Бригады подрядных организаций сначала очищают магистральные дороги, где проходят маршруты общественного транспорта.

Город поделен на 24 участка, за каждым закреплена подрядная организация, которая отвечает за его зимнее содержание. На уборку улиц зимой будет выезжать 350 единиц техники.

"Для очистки города от снега в дневную смену будут мобилизованы 30 бригад (40 погрузчиков, 150 самосвалов) и ночью 20 бригад (20 погрузчиков, 60 самосвалов).

Подрядные организации уже запаслись 1250 тоннами соли, 1830 тоннами песчано-солевой смеси и более 2000 тонной песка", - рассказали в акимате.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и пригородным направлениям.

Ранее в акимате Алматы предупреждали о масштабной уборке. Также планировалось завершить все работы по среднему ремонту улиц.

Также в связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы Астаны перешли на круглосуточную работу в усиленном режиме.

А в прошлом месяце первый снег парализовал Уральск. Горожане жаловались на переполненные остановки и сбои в графике движения общественного транспорта.