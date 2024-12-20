Звезды эстрады и грандиозное шоу: когда и где в Алматы зажгут главную елку

В пятницу в 19:00 в Алматы состоится зажжение всех 80 елок мегаполиса. Торжественная церемония зажжения главной елки пройдет на площади имени Абая, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате, высота главной елки составляет 25 метров. Для ее оформления было использовано 6 километров гирлянд, яркие декоративные элементы, елочные шары, крупные банты, а также новогодние игрушки, изготовленные в том числе из переработанных экологически безопасных материалов.

До зажжения елки с 18:00 перед Дворцом Республики в честь праздника будет представлено грандиозное шоу "8 чудес Алматы – волшебство для всей семьи!". На сцене выступят звезды эстрады – Роза Рымбаева, Турар, Балжан Бидаш, группа «Альфа», Диная, Назым Адильдина, Мади Рымбаев, Дакелот, группа "Астра", Адиль и Малика Yes.

"Жителей и гостей города, посетивших площадь имени Абая, будут встречать карета Золушки, Пряничный человек и другие сказочные персонажи-МАФы. Масштабные и яркие фотозоны, сверкающие фонтаны и другие инсталляции создадут незабываемую праздничную атмосферу, где каждый сможет сделать памятные фотографии и снять новогоднее видео", – поделились в акимате.

Кроме того, на площади Абая с 20 декабря по 5 января будет работать главная новогодняя ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, сувениры и новогодние игрушки.

Торжественные мероприятия с 18:00 также пройдут в каждом из 8 районов города:

в Алатауском районе –на территории Театра традиционного искусства «Алатау» (мкр. Нуркент, 6);

в Алмалинском районе – на территории Казахского Государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (пр. Абылай хана, 38);

в Ауэзовском районе – на территории Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (ул. Шаляпина, 22);

в Бостандыкском районе – на площади КЦДС «Атакент» (на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова);

в Медеуском районе – на территории ТРЦ Dostyk Plaza и пр. Достык, 85а/1;

в Наурызбайском районе – на площади Амфитеатра (мкр. Шугыла, 347);

в Турксибском районе – на территории Дома школьников №6 (пр. Сейфуллина, 13/1);

в Жетысуском районе – Арбат в мкр. Айнабулак (на пересечении улиц Макатаева и Жумабаева).

Напомним, ранее в акимате рассказали, что на украшение Алматы к Новому году в этом году потратили 800 млн тенге.

В прошлом году праздничное украшение южной столицы к приходу нового года обошлось бюджету в 500 млн тенге. Тогда аким города Ерболат Досаев комментировал стоимость новогодних украшений, отметив, что это "адекватная цена".