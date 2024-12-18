Главную елку зажгли в Астане (фото, видео)

В Астане прошла церемония зажжения новогодних елок в шести районах, куда собрались горожане, чтобы воочию увидеть волшебный момент, передает NUR.KZ.

В Астане сегодня в 20:00 зажгли главную елку столицы. Ее высота составляет 25 м.

Елку впервые установили рядом со стадионом "Астана Арена". До этого традиционной площадкой была территория ЭКСПО.

Вместе с ней елки зажгли и во всех 6 районах города.

Зажжение елки в Астане. Фото: NUR.KZ

"В этом году у нас уникальная елка. Она имеет естественную форму, по бокам — новогодняя шаль, здесь порядка 3000 игрушек и очень много гирлянд", - рассказал заместитель директора "Астанагенплан" Елнар Базыкен.

Всего по Астане в разных локациях установили 30 елок.

Напомним, в конце ноября в пресс-службе столичного акимата рассказали, как собираются украшать районы Астаны к Новому году, а также сообщили, в каких местах по городу расположат "точки притяжения".

О том, как выглядела главная новогодняя елка столицы в 2023 году, можно посмотреть здесь.