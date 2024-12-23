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Морозы до 35 градусов ожидаются в Казахстане

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Морозы в городе
Сильные морозы. Иллюстративное фото: Dean Conger/Getty Images

В ближайшие дни в Казахстане ожидаются снег, метель и гололед. На востоке страны синоптики обещают до 35 градусов мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 декабря на большей части республики, 25-26 декабря на западе, северо-западе и востоке страны, с прохождением атмосферных разделов и влиянием циклона, ожидается снег, а на юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег).

На юге страны, по данным синоптиков, ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидаются низовая метель, туман, порывистый ветер, на западе страны - гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь в центре, на востоке страны - до 20-35 мороза, а на остальной территории в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики сообщали, что в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

Сообщалось, что в течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели. Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики также опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 года - март 2025-го. Какой будет зима в этом году, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203647-morozy-do-35-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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