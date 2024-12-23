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Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстан

Опубликовано:

Туман
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 24 декабря - в ряде регинов на завтра объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгиромет".

24 декабря на востоке Павлодарской области ожидается туман.

Завтра ночью и утром на западе, юге Костанайской области тоже ожидается туман.

Во вторник на севере, юге, в горных районах Алматинской области, а также в Алматы временами возможен туман.

24 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге, востоке области - туман.

Также на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области пообещали туман.

Еще завтра на востоке, юге, в центре области Абай тоже ожидается туман.

В Астане синоптики тоже прогнозируют туман 24 декабря.

А в Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью в Мугалжарском районе порывы 15-18 м/с.

Завтра на севере, востоке Северо-Казахстанской области - низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области вновь будет туман.

Во вторник на западе, севере Западно-Казахстанской области тоже ожидаются гололед, туман.

Туман также обещают ночью и утром на западе, юге Атырауской области.

24 декабря на юге, западе, в горных районах Туркестанской области тоже ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау прогнозируют туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Также на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области будет туман.

24 декабря в области Жетісу ожидается ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203914-tuman-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstan/

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