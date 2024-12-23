Тепло днем, морозы - ночью: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 23 по 29 декабря, обещают переменчивую погоду - днем в мегаполисе ожидается плюсовая температура, ночью - морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 декабря в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит минус 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

24 декабря осадков не будет. Температура составит около минус 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 8 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

25 декабря также осадков не ожидается. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

26 декабря в Шымкенте обещают пасмурную погоду. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

27 декабря будет ясно, без осадков. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

28 декабря осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 4 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

29 декабря, по прогнозам, будет ясно. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.