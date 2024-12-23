Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тепло днем, морозы - ночью: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

Опубликовано:

Заснеженная улица
Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 23 по 29 декабря, обещают переменчивую погоду - днем в мегаполисе ожидается плюсовая температура, ночью - морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 декабря в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит минус 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

24 декабря осадков не будет. Температура составит около минус 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 8 градусов. Скорость ветра составит до 3,1 м/с.

25 декабря также осадков не ожидается. Средняя температура – минус 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

26 декабря в Шымкенте обещают пасмурную погоду. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 2 градусов, а опуститься может до минус 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

27 декабря будет ясно, без осадков. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

28 декабря осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 4 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

29 декабря, по прогнозам, будет ясно. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203425-teplo-dnem-morozy-nochyu-kakoy-budet-pogoda-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Тепло днем, морозы - ночью: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie