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Небольшое потепление обещают к концу недели в Алматы

Опубликовано:

Мамы с колясками гуляют по парку
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 23 по 29 декабря, обещают погоду без осадков, к концу недели в мегаполисе ожидается потепление. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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23 декабря в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит минус 7 градусов. Днем термометры покажут до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

24 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, а минимальная – минус 7 градусов. Скорость ветра составит до 2,3 м/с.

25 декабря будет ясно, без осадков. Средняя температура – минус 5 градусов. Днем температура поднимется до минус 1 градуса, а ночью опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

26 декабря в Алматы обещают погоду без осадков. Температура в среднем – минус 3 градуса. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

27 декабря будет пасмурно. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

28 декабря вновь будет пасмурно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градуса. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

29 декабря, по прогнозам, будет малооблачно. Средняя температура составит минус 2 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203427-nebolshoe-poteplenie-obeshchayut-k-koncu-nedeli-v-almaty/

Автор: Кристина Кривцанова

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Небольшое потепление обещают к концу недели в Алматы

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