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Гололед и метель: штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов Казахстана

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Девушка укрылась зонтом
Метель. Иллюстративное фото: Gillian Henry/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено на 23 декабря в связи с ухудшением погодных условий. В ряде регионов прогнозируют низовую метель и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 декабря в Астане временами ожидается низовая метель

На севере, востоке, юге Акмолинской области завтра также обещают низовую метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.

Завтра днем в Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юге, западе области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман.

23 декабря на севере Костанайской области прогнозируют низовую метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу обещают туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Аналогичная погода ожидается и в области Абай и ВКО.

23 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области завтра также туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

Туман завтра накроет и Павлодарскую область.

23 декабря днем на юго-западе Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Гололед и туман обещают завтра и на западе Западно-Казахстанской области.

23 декабря ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203368-gololed-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/

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